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Дальнее зарубежье 01.02.2018 19:28

Трамп поблагодарил американцев за положительную реакцию на его послание к Конгрессу США

Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил американцев за положительную реакцию на послание к Конгрессу, с которым он выступил двумя днями ранее.

"Спасибо всем вам за комплименты и положительные оценки речи "О положении страны". Ее посмотрели 45,6 млн человек, рекордное число людей в истории. "Фокс ньюс" опередил другие телесети с 11,7 млн зрителей" - написал он в "Твиттере".

Американский президент обратился с посланием к Конгрессу США 30 января. В нем он коснулся как внутренних, так и международных проблем.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]