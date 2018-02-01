Трамп поблагодарил американцев за положительную реакцию на его послание к Конгрессу США

Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил американцев за положительную реакцию на послание к Конгрессу, с которым он выступил двумя днями ранее.
"Спасибо всем вам за комплименты и положительные оценки речи "О положении страны". Ее посмотрели 45,6 млн человек, рекордное число людей в истории. "Фокс ньюс" опередил другие телесети с 11,7 млн зрителей" - написал он в "Твиттере".
Американский президент обратился с посланием к Конгрессу США 30 января. В нем он коснулся как внутренних, так и международных проблем.
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