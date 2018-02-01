В Европе решили обязать рестораны бесплатно давать посетителям питьевую воду из-под крана

Еврокомиссия выдвинула в четверг предложение по пересмотру европейской директивы, которое позволит улучшить качество питьевой воды в ЕС и доступ к ней граждан, сообщил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Мы предлагаем усовершенствовать законодательство Союза в данной области, чтобы улучшить качество питьевой воды и обеспечить доступ к ней большему числу граждан там, где такая нужда особенно дает о себе знать. Вместе мы можем и мы должны охранять здоровье наших граждан и гарантировать им безопасность воды, которую они потребляют", - сказал зампред Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам "важность доступа к питьевой воде недооценивается". "Мы считаем, что около 23 млн человек в ЕС не подключены по ряду причин к общественной системе распределения воды", - отметил Ф.Тиммерманс.

Согласно новым правилам, государства-члены ЕС будут обязаны "улучшать доступ к питьевой воде для всех граждан, особенно для уязвимых и маргинальных групп".

На практике, объясняют в Брюсселе, это означает, что необходимо установить оборудование для подачи питьевой воды в общественных местах, предпринять информационную кампанию среди населения о качестве воды, которую они пьют, и развивать доступ к питьевой воде в административных учреждениях и зданиях общественного назначения.

Предусматривается информационная кампания онлайн для просвещения граждан о качестве и поставках питьевой воды в их местах проживания и для повышения доверия к водопроводной воде.

Ф.Тиммерманс напомнил о двух недавних инициативах Еврокомиссии - по улучшению чистоты воздуха и по снижению пластиковых отходов. Причем со второй из них непосредственно связаны поправки к директиве о питьевой воде.

"Улучшая качество водопроводной воды, мы можем добиться существенного сокращения использования пластиковых бутылок", - пояснил зампред ЕК, добавив, что, по оценкам, их применение благодаря этому может быть сокращено на 17%.

При этом сеть общественного питания будут поощрять к тому, чтобы вода из-под крана бесплатно подавалась клиентам в ресторанах и кафе.

Ф.Тиммерманс также обратил внимание на то, что предложение Еврокомиссии - это еще одно свидетельство того, что мнение граждан ЕС при принятии решений в Евросоюзе принимается во внимание, поскольку оно опиралось на гражданскую инициативу.

Зампред Еврокомиссии при этом отметил, что право на доступ к качественным базовым услугам, в частности, к питьевой воде, является одним из принципов "европейского фундамента социальных прав", единогласно одобренного главами государств и правительств стран ЕС на саммите в Гетеборге.

Принятое в четверг законодательное предложение призвано гарантировать это право и реализовать итоги кампании в рамках европейской гражданской инициативы "Вода - право человека".

Как объясняют в Еврокомиссии, это предложение, кроме прочего, позволит потребителям самим делать выбор, требуя от поставщиков питьевой воды сообщать подробную информацию о потреблении воды, структуре расходов на нее и порядке определения цены за литр, чтобы они могли сравнивать ее с ценой воды, продаваемой в бутылках.

Согласно оценкам, новые меры должны позволить уменьшить потенциальные риски от воды для здоровья людей с нынешних 4% до менее 1%.

Сокращение потребления воды из бутылок позволит европейским семьям экономить более 600 млн евро в год.

В Еврокомиссии исходят из того, что выдвинутое предложение по питьевой воде внесет значительный вклад в реализацию целей устойчивого развития до 2030 года, а также целей Парижского соглашения по борьбе против климатических изменений.