Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 4 Фев 5 Фев 10°

Финансы 02.02.2018 17:24

Курс биткойна опускался ниже $8000 впервые с ноября

Курс биткойна в пятницу падал на 13%, опускаясь ниже отметки в $8000 впервые с ноября.

Согласно данным CoinDesk на 17:02, курс биткойна несколько восстановился и составляет $8401, что на 8% ниже уровня по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CBOE подешевели в пятницу на 10% - до $8220.

В общей сложности капитализация криптовалют за последние 24 часа упала более чем на $100 млрд, пишет MarketWatch.

Аналитики отмечают, что снижение курсов криптовалют связано с опасениями по поводу более жесткого контроля над рынком со стороны мировых регуляторов, и сомневаются, что в ближайшее время биткойн сможет подняться с текущего уровня.

В четверг министерство финансов Индии пообещало "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов для финансирования нелегальной деятельности или в качестве платежной системы".

Как стало известно в пятницу, руководство банка UBS может ввести ограничения для своих сотрудников, занимающихся криптовалютами в личных целях. В частности, им может потребоваться просить официального разрешения руководства на такие операции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, БИТКОЙН, КУРС, ПАДЕНИЕ


Похожие новости


Биткойн потерял четверть стоимости за сутки Анонимный основатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мира Курс биткойна подскочил до очередного рекорда, цена фьючерсов превысила $18000 Инвесторы в биткойн действуют на свой страх и риск - глава Банка Франции Курс биткойна продолжает бить рекорды, превышает $8000 Биткойн растет на 10%, восстановился до $6500

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]