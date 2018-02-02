Курс биткойна опускался ниже $8000 впервые с ноября

Курс биткойна в пятницу падал на 13%, опускаясь ниже отметки в $8000 впервые с ноября.
Согласно данным CoinDesk на 17:02, курс биткойна несколько восстановился и составляет $8401, что на 8% ниже уровня по итогам предыдущей сессии.
Февральские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CBOE подешевели в пятницу на 10% - до $8220.
В общей сложности капитализация криптовалют за последние 24 часа упала более чем на $100 млрд, пишет MarketWatch.
Аналитики отмечают, что снижение курсов криптовалют связано с опасениями по поводу более жесткого контроля над рынком со стороны мировых регуляторов, и сомневаются, что в ближайшее время биткойн сможет подняться с текущего уровня.
В четверг министерство финансов Индии пообещало "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов для финансирования нелегальной деятельности или в качестве платежной системы".
Как стало известно в пятницу, руководство банка UBS может ввести ограничения для своих сотрудников, занимающихся криптовалютами в личных целях. В частности, им может потребоваться просить официального разрешения руководства на такие операции.
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