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Это интересно 03.02.2018 20:17

На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"В прошлом году девочки чаще всего получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - приводит данные заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

В рейтинге самых популярных имен в Киеве - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета, Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.

Замглавы Минюста также отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцилла, Вевея, Тиссанде, Айяру. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Цезарь, Христофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.

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Тэги: УКРАИНА, ИМЕНА, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]