На Украине в минувшем году родились Золушка, Мадонна, Олимпиада, Фаустина, Цезарь, Мухаммед Али и Аполлон

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр, сообщили в Министерстве юстиции Украины.
"В прошлом году девочки чаще всего получали имена (в порядке убывания частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - приводит данные заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.
В рейтинге самых популярных имен в Киеве - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета, Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.
Замглавы Минюста также отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. Среди женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцилла, Вевея, Тиссанде, Айяру. Среди мужских: Роял, ТиДжей, Ярасвет, Цезарь, Христофор, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Мухаммед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.
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