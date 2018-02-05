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ТЭК 05.02.2018 18:30

Протяженность газовых линий в Азербайджане превышает 48,5 тыс. км

В Азербайджане на сегодня газификация достигла 93%, заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

«В большинстве стран мира газификация населения осуществляется на коммерческой основе и финансовые затраты по проведению работ возлагаются на потребителей. В Азербайджане же все работы по газификации осуществляются за счет государственных средств», - сказал Р.Абдуллаев в ходе расширенного совещания в ПО «Азеригаз».

Глава SOCAR отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил в 2018 году SOCAR 100 млн манатов для доведения газификации до 95%.

На совещании также было отмечено о необходимости радикальных шагов по снижению потерь газа и довести этот показатель до 7,9% в текущем году.

Выступая на совещании, гендиректор ПО «Азеригаз» Акбер Гаджиев сообщил, что в 2010-2017 годах 1416 населенных пунктов по стране были обеспечены газом. «Если по состоянию на июль 2009 года протяженность газовых линий по стране составляла 10,536 тыс. км, то за последние 8 лет деятельности ПО протяженность газовых линий достигла 48,558 тыс. км», - сказал А.Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, АЗЕРИГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]