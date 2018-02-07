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Это интересно 07.02.2018 21:07

На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города

По существующим нормативам ликвидировать последствия снегопада в Москве полагается за 10 дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Напомню: выпало в Москве 47 см снега при февральской норме 36 см. За какие-то два дня", - рассказал П.Бирюков в интервью "Российской газете" в среду.

По его словам, московским коммунальщикам предстоит переместить и вывезти 85 млн кубометров снега.

"Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача к ближайшему воскресенью, 11 февраля, полностью очистить город от снега.

П.Бирюков уточнил, что в среду к вечеру на улицах Москвы будет работать 17 тыс. единиц уборочной техники и 80 тыс. человек.

Длина экватора Земли, по данным ученых, около 40 тыс. километров.

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Тэги: МОСКВА, СНЕГ, УБОРКА, МАСШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]