На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города

По существующим нормативам ликвидировать последствия снегопада в Москве полагается за 10 дней, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Напомню: выпало в Москве 47 см снега при февральской норме 36 см. За какие-то два дня", - рассказал П.Бирюков в интервью "Российской газете" в среду.
По его словам, московским коммунальщикам предстоит переместить и вывезти 85 млн кубометров снега.
"Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.
По его словам, мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача к ближайшему воскресенью, 11 февраля, полностью очистить город от снега.
П.Бирюков уточнил, что в среду к вечеру на улицах Москвы будет работать 17 тыс. единиц уборочной техники и 80 тыс. человек.
Длина экватора Земли, по данным ученых, около 40 тыс. километров.
Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Катаре
Интенсивные переговоры по Карабаху будут продолжены после проведения президентских выборов в Азербайджане и Армении, заявляют в Баку
В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек
В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз
Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Трамп выразил недоумение из-за падения американских фондовых рынков
Премьер Эстонии пообещал продолжить возведение границы с Россией, несмотря на неожиданное удорожание работ
Американские военные по просьбе Трампа планируют проведение военного парада - военачальник
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»