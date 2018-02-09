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Туризм 09.02.2018 12:07

В Баку ждут начала в 2019 году морских круизов по Каспию – глава AZTA

В Баку ожидают открытия в 2019 году круизного туризма между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Россией по Каспийскому морю, заявил глава Азербайджанской Ассоциации туризма (AZTA) Нахид Багиров.

"РФ выступила с инициативой об организации круизных маршрутов (по Каспию - ИФ) между Россией, Ираном, Казахстаном и Азербайджаном. Надеюсь, что старт таким круизам будет дан в 2019 году", - сказал Н.Багиров журналистам в пятницу.

Как сообщалось ранее, ЗАО "Каспийское морское пароходство" и ОАО «Московское речное пароходство» в конце декабря 2017 года подписали меморандум об организации морских круизов.

Меморандум предусматривает организацию до конца 2019 года морского тура круизным лайнером «Петр Великий» в Баку. На начальном этапе туры будут осуществляться по маршруту Астрахань-Баку, с 2020 года они будут расширены.

Российская сторона ожидает, что ежегодный турпоток из Азербайджана в рамках международного круизного сообщения по Каспию может составить 200-250 тыс. человек.

Круизный лайнер «Петр Великий» заложен в Астраханской области на судостроительном заводе «Лотос» по заказу Московского Речного Пароходства и Круизной компании «Мостурфлот». Сдача теплохода в эксплуатацию ожидается весной 2019 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАСПИЙ, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]