Азеригаз в январе зарегистрировал около 9,5 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 февраля 2018 года составляет 2 млн 106,635 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.
"В январе 2018 года объединением зарегистрировано 9,493 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 7,324 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 2,169 тыс. – в регионах страны", - отмечает объединение.
По данным объединения, в Азербайджане безвозмездно осуществляется подача газа в 478 мечетей и другие объекты религиозного значения.
Н.Аббасова
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