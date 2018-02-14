В Азербайджане средняя зарплата работников в секторе строительства в 2017г снизилась на 4% - Госкомстат

В Азербайджане в секторе строительства на 1 января 2018 года заняты 102,7 тыс. человек, среднемесячная заработная плата составляет 780,7 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате
"По данным статистики, 52,9 тыс. человек заняты в сегменте строительства зданий, 24,9 тыс. – в строительстве объектов гражданского назначения, 24,9 тыс. – в проведении специализированных строительных работ", - отметили в Госкомстате.
При этом, 27,4% в этом секторе занято в госсекторе, 72,6% - в частных строительных компаниях.
На 1 января 2018 года среднемесячная заработная плата по сектору составляет 780,7 манат, что на 4,1% меньше показателя на конец 2016 года. Средняя зарплата работающих в частных строительных компаниях равна 884,5 манат, в госсекторе – 522,8 манат.
Б.Рустамбеков
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