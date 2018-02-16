Сотрудник SOCAR совершил суицид на работе

Сотрудник нефтегазового научно-исследовательского проектного института совершил суицид на рабочем месте, сообщает пресс-служба SOCAR.

«Сотрудник института "Neftqazelmitadqiqatlayiha" Али Сулейманов, находясь на рабочем месте, выбросился с 8-го этажа института», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу в 11:00 по местному времени.

А.Сулейманов был главным инженером санитарно-технического отдела института.

"По словам его коллег, после смерти своей матери А.Сулейманов находился в глубокой депрессии", - подчеркивает компания.

Ф.Исазаде