Японский фигурист стал обладателем тысячной золотой медали в истории зимних Олимпиад

В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран тысячный комплект наград за всю историю проведения зимних Олимпийских игр, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Таким образом, японец Юдзуру Ханю, выигравший "золото" в субботу, стал тысячным зимним олимпийским чемпионом.

Как сообщалось, в тройку лучших в одиночном катании также вошли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес, которые стали в истории зимних Олимпиад тысячными серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже - ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля