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Спорт 17.02.2018 10:43

Японский фигурист стал обладателем тысячной золотой медали в истории зимних Олимпиад

В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран тысячный комплект наград за всю историю проведения зимних Олимпийских игр, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Таким образом, японец Юдзуру Ханю, выигравший "золото" в субботу, стал тысячным зимним олимпийским чемпионом.

Как сообщалось, в тройку лучших в одиночном катании также вошли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес, которые стали в истории зимних Олимпиад тысячными серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже - ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, МЕДАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]