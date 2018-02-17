Японский фигурист стал обладателем тысячной золотой медали в истории зимних Олимпиад

В соревновании фигуристов в мужском одиночном катании в Пхенчхане был разыгран тысячный комплект наград за всю историю проведения зимних Олимпийских игр, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Таким образом, японец Юдзуру Ханю, выигравший "золото" в субботу, стал тысячным зимним олимпийским чемпионом.
Как сообщалось, в тройку лучших в одиночном катании также вошли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес, которые стали в истории зимних Олимпиад тысячными серебряным и бронзовым призерами соответственно.
Первым олимпийским чемпионом в истории зимних Олимпиад, как отмечается в сообщении МОК, стал американец Чарльз Джотроу, который 26 января 1924 года во Франции первым пересек финишную черту в забеге конькобежцев на 500 м. Правда, на тот момент соревнования не носили статуса Олимпиады и проходили в рамках "Международной недели зимних видов спорта по случаю VIII (летней, проходившей в том году в Париже - ИФ) Олимпиады". Официально олимпийским чемпионом Ч.Джотроу был признан спустя два года.
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