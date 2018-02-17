Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана выдававший себя за сотрудника СГБ.

«Гражданин Азербайджана, Алыев Эльданиз Камиль оглу, представляясь начальником одного из районных управлений СГБ Баку, мошенническим путем присваивал деньги граждан», - говорится в сообщении СГБ.

Отмечается, что Э.Алыев в ходе оперативных мероприятий, задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по делу возбужденному в Службе госбезопасности.

Б.Рустамбеков