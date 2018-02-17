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Происшествия 17.02.2018 16:23

Задержан гражданин Азербайджана, выдававший себя за сотрудника СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана выдававший себя за сотрудника СГБ.

«Гражданин Азербайджана, Алыев Эльданиз Камиль оглу, представляясь начальником одного из районных управлений СГБ Баку, мошенническим путем присваивал деньги граждан», - говорится в сообщении СГБ.

Отмечается, что Э.Алыев в ходе оперативных мероприятий, задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по делу возбужденному в Службе госбезопасности.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]