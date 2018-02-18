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Происшествия 18.02.2018 11:40

Один из энергоблоков отключился на Курской АЭС из-за возгорания трансформатора

На Курской АЭС в воскресенье произошло возгорание трансформатора, вследствие которого произошло отключение одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"18 февраля в 06:53 на Курской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") действием защиты отключился энергоблок №4 (1 000 МВт) с нагрузкой 1 065 МВт. Причина: возгорание на трансформаторе собственных нужд Т-28", - говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано.

По данным Минэнерго, пострадавших и последствий для потребителей не было.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В сообщении управления информации и общественных связей Курской АЭС отмечается, что в воскресенье в 06:53 энергоблок №4 "действием штатной автоматики был отключен от сети из-за появления неисправности в трансформаторе собственных нужд, который находится за пределами здания энергоблока".

"Возгорание, возникшее на трансформаторе, менее чем через час ликвидировано группой пожарных расчетов. Отключение энергоблока от сети проведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Все оборудование энергоблока, кроме трансформатора, находится в рабочем состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №2 и 3 несут нагрузку, установленную диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится в плановом капитальном ремонте со 2 января текущего года.

"Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - отмечается в сообщении.

Курская АЭС расположена в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

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Тэги: РОССИЯ, КУРСК, АЭС, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]