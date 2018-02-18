Самолет, на борту которого были 60 человек, потерпел крушение в Иране

В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились около 60 человек, сообщает в воскресенье агентство "ИРНА".

По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром.

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж.