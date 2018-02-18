Самолет, на борту которого были 60 человек, потерпел крушение в Иране

В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились около 60 человек, сообщает в воскресенье агентство "ИРНА".
По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из Тегерана в Ясудж.
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