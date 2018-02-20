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Социум 20.02.2018 19:20

«Азерсу» получит из госбюджета 15 млн манат на снабжение абонентов водяными счетчиками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить АО «Азерсу» 15 млн манат на продолжение работ по обеспечению абонентов водяными счетчиками.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства во вторник.
Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капитальных вложений.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРСУ, СЧЕТЧИКИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]