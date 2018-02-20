«Азерсу» получит из госбюджета 15 млн манат на снабжение абонентов водяными счетчиками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить АО «Азерсу» 15 млн манат на продолжение работ по обеспечению абонентов водяными счетчиками.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства во вторник.
Средства на эти цели будут выделены Минфином из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капитальных вложений.
Н.Аббасова
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