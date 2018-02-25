Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 27 Фев 28 Фев

Дальнее зарубежье 25.02.2018 09:13

Трамп заверил, что у России не было на него компромата, и пожаловался на проводимую против его соратников "охоту на ведьм"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз заявил, что у России нет на него компромата.

В "Твиттере" он процитировал телеканал "Фокс-ньюс", отметивший, что "у России никогда не было компрометирующей информации о Дональде Трампе".

"Конечно же. Потому что ничего компрометирующего нет и не было", - отметил он.

Кроме того, президент назвал расследование данных о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ "охотой на ведьм", а также "ужасным нарушением закона".

Наконец, Д.Трамп вновь раскритиковал своего предшественника на посту президента Барака Обаму за неспособность противостоять приписываемым России попыткам повлиять на американские выборы. "И Обама ничего не предпринял в том, что касается России", - написал он.

Противники Д.Трампа неоднократно предполагали, что РФ могла собрать на него компромат, чтобы получить возможность влиять на решения президента США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, КОМПРОМАТ


Похожие новости


Трамп заявил, что относится к России жестче, чем Обама Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США Лавров: у нас не было завышенных ожиданий в отношении Трампа, потому и разочарования не испытываем Трамп лично принимает решения о давлении на Россию - чиновник Путин заявляет, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени Путин заявляет, что видит некоторые достижения Трампа на посту президента США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]