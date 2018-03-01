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Здравоохранение 01.03.2018 18:44

Минздрав получит свыше 6 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Нафталана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству здравоохранения 6 млн 166 тыс. манатов на завершение строительства Центральной больницы города Нафталан.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов

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Тэги: НАФТАЛАН, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]