Минздрав получит свыше 6 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Нафталана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству здравоохранения 6 млн 166 тыс. манатов на завершение строительства Центральной больницы города Нафталан.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов