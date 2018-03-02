Силовые ведомства Азербайджана подтверждают гибель 24 человек при пожаре в наркологическом центре в Баку

В результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека, отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.
"Пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени. Пожар был потушен в 9.13. В настоящее время подтверждена гибель 24 человек", - отмечается в заявлении.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.
"Пожар произошел в одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра",- говорится в сообщении.
На место происшествия стянута живая сила и техника противопожарной службы МЧС, расчеты скорой медицинской помощи, полк быстрого реагирования МВД Азербайджана.
"В результате предпринятых оперативных мер были спасены 34 человека, находящихся в корпусе. Трое из них размещены в токсикологический центр Минздрава",- говорится в сообщении.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Мамедъяров и Лавров провели телефонные переговоры
ASAN Xidmet может выдавать визы гражданам Азербайджана для выезда в ряд стран
Азерэнержи в январе-феврале незначительно сократило выработку
Турецкий нефтехимический холдинг Petkim удвоил в 2017г чистую прибыль
SOCAR в III квартале начнет бурение оценочной скважины на месторождении Карабах на Каспии
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Медведев: модельер Зайцев открыл миру русский стиль
Мюллер может выдвинуть обвинения против россиян в связи с кибератаками на Демпартию США - СМИ
Договор о границе будет подписан в ходе визита президента Узбекистана в Таджикистан в марте - МИД Узбекистана
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018
В 2018 году Nar планирует увеличить количество базовых станций на 25%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации