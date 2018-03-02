Силовые ведомства Азербайджана подтверждают гибель 24 человек при пожаре в наркологическом центре в Баку

В результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека, отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

"Пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени. Пожар был потушен в 9.13. В настоящее время подтверждена гибель 24 человек", - отмечается в заявлении.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

"Пожар произошел в одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра",- говорится в сообщении.

На место происшествия стянута живая сила и техника противопожарной службы МЧС, расчеты скорой медицинской помощи, полк быстрого реагирования МВД Азербайджана.

"В результате предпринятых оперативных мер были спасены 34 человека, находящихся в корпусе. Трое из них размещены в токсикологический центр Минздрава",- говорится в сообщении.