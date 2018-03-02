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Происшествия 02.03.2018 11:15

Силовые ведомства Азербайджана подтверждают гибель 24 человек при пожаре в наркологическом центре в Баку

В результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека, отмечается в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

"Пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени. Пожар был потушен в 9.13. В настоящее время подтверждена гибель 24 человек", - отмечается в заявлении.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

"Пожар произошел в одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра",- говорится в сообщении.

На место происшествия стянута живая сила и техника противопожарной службы МЧС, расчеты скорой медицинской помощи, полк быстрого реагирования МВД Азербайджана.

"В результате предпринятых оперативных мер были спасены 34 человека, находящихся в корпусе. Трое из них размещены в токсикологический центр Минздрава",- говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]