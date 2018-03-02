Состояние 4 пострадавших при пожаре в Наркоцентре в Баку удовлетворительное, погибшими считаются 24 человека – Минздрав

Состояние пострадавших при пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку оценивается как удовлетворительное, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

«В результате пожара погибло 24 человека. Состояние всех четырех пострадавших во время пожара в настоящее время является удовлетворительным»,- сказала Л.Байрамова.

По ее словам, трое пострадавших размещены в токсикологический центр Минздрава, один – в городскую клиническую больницу №3.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6.10 утра в пятницу по местному времени одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра. При этом непосредственно из корпуса, где произошел пожар, было спасено 34 человека.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде



