Число погибших при пожаре в наркоцентре в Баку увеличилось до 25 – совместное заявление

Число погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку увеличилось до 25.

"По уточненным данным на месте происшествия найдены тела 25 погибших", - отмечается в сообщении заявлении МВД, МЧС, Минздрава и Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее сообщалось о 24 погибших в результате пожара.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде