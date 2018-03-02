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Происшествия 02.03.2018 13:13

Число погибших при пожаре в наркоцентре в Баку увеличилось до 25 – совместное заявление

Число погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку увеличилось до 25.

"По уточненным данным на месте происшествия найдены тела 25 погибших", - отмечается в сообщении заявлении МВД, МЧС, Минздрава и Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее сообщалось о 24 погибших в результате пожара.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]