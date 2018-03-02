Число погибших при пожаре в наркоцентре в Баку увеличилось до 25 – совместное заявление

Число погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку увеличилось до 25.
"По уточненным данным на месте происшествия найдены тела 25 погибших", - отмечается в сообщении заявлении МВД, МЧС, Минздрава и Генпрокуратуры Азербайджана.
Ранее сообщалось о 24 погибших в результате пожара.
Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.
Ф.Исазаде
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