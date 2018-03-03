Пожар во Владимирской области унес жизни четырех детей

Пожар произошел в Александровском районе Владимирской области в ночь на субботу, по предварительным данным, погибли четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Старшему из погибших детей было шесть лет, младшему - три года.
"Спастись на пожаре удалось двоим взрослым - мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По факту происшествия проводится проверка.
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