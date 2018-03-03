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Происшествия 03.03.2018 10:05

Пожар во Владимирской области унес жизни четырех детей

Пожар произошел в Александровском районе Владимирской области в ночь на субботу, по предварительным данным, погибли четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Старшему из погибших детей было шесть лет, младшему - три года.

"Спастись на пожаре удалось двоим взрослым - мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖАР, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]