Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии

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Бизнес и законодательство 03.03.2018 13:43

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Азербайджано-австрийский бизнес-форум состоится в мае в Баку, сообщает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Договоренность о проведении бизнес-форума была достигнута в Вене на 9-ом заседании азербайджано-австрийской смешанной комиссии по сотрудничеству в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние сотрудничества, вопросы привлечения взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере цифровых технологий, энергоэффективности, финансов, АПК.

По итогам заседания был подписан протокол, в котором предусмотрены меры по расширению сотрудничества в различных сферах. По просьбе азербайджанской стороны в протокол внесен вопрос предотвращения австрийскими туристическими фирмами организации визитов в Нагорный Карабах.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]