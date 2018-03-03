Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии

Азербайджано-австрийский бизнес-форум состоится в мае в Баку, сообщает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Договоренность о проведении бизнес-форума была достигнута в Вене на 9-ом заседании азербайджано-австрийской смешанной комиссии по сотрудничеству в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние сотрудничества, вопросы привлечения взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере цифровых технологий, энергоэффективности, финансов, АПК.

По итогам заседания был подписан протокол, в котором предусмотрены меры по расширению сотрудничества в различных сферах. По просьбе азербайджанской стороны в протокол внесен вопрос предотвращения австрийскими туристическими фирмами организации визитов в Нагорный Карабах.