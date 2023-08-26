Замглавы МИД Азербайджана проинформировал австрийских чиновников о текущей ситуации в регионе и о провокациях Армении

Заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев в ходе визита в Австрию проинформировал австрийских чиновников о провокациях Армении, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
Во время визита Рзаев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Федерального министерства Австрии по европейским и международным вопросам Петером Лаунски-Тиффенталем, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (AEBA) Рафаэлем Гросси, и.о. директора Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) Никласом Хедманом, говорится в сообщении.
Также в Венском отделении ООН состоялась встреча на тему "Роль Азербайджана в космическом пространстве: 74-й Международный конгресс астронавтики, Баку Азербайджан".
На встрече с генеральным секретарем Федерального министерства Австрии по европейским и международным вопросам Петером Лаунским-Тиффенталем были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Австрией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.
Отмечается, что австрийская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о продолжающейся деятельности Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе, а также о провокациях, совершенных Арменией.
74-й Международный конгресс астронавтики планируется провести 2-6 октября 2023 года в Баку.
В.Алиев
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