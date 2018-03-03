Готовится официальный визит президента Ирана в Туркменистан

Вопросы подготовки к предстоящему официальному визиту в Туркменистан президента Ирана Хасана Рухани обсуждались на переговорах в МИД Туркменистана с иранской делегацией, говорится в сообщении на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах взаимоотношений двух стран, а также рассмотрели возможности расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и активизации взаимодействий в энергетической отрасли. В данном контексте стороны отметили необходимость активной реализации достигнутых ранее договоренностей.

Участники встречи также обсудили возможности привлечения иранских компаний и деловых кругов к реализуемым в Туркменистане проектам. В том числе, речь шла о выводе новых иранских технологических разработок на туркменский рынок и активизации сотрудничества в этой сфере.

Делегацию Ирана возглавляет министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Шариатмадари.

Туркменистан и Иран с начала 2017 года обсуждают вопросы, связанные с накопившейся задолженностью в оплате иранской стороной за поставленный ранее туркменский природный газ. Кроме того, в октябре Ашхабад и Тегеран и Ереван вели переговоры об организации транзитных поставок природного газа из Туркменистана в Армению через территорию Ирана.

В декабре 2017 года иранская сторона заявляла, что для решения газового спора намерена обратиться в международный арбитражный суд.

Ашхабад тогда поддержал предложение Тегерана решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности иранской стороны за поставленный Туркменистаном природный газ.