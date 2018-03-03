Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19° 6 Мар 15° 7 Мар

Регион 03.03.2018 17:58

Готовится официальный визит президента Ирана в Туркменистан

Вопросы подготовки к предстоящему официальному визиту в Туркменистан президента Ирана Хасана Рухани обсуждались на переговорах в МИД Туркменистана с иранской делегацией, говорится в сообщении на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах взаимоотношений двух стран, а также рассмотрели возможности расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и активизации взаимодействий в энергетической отрасли. В данном контексте стороны отметили необходимость активной реализации достигнутых ранее договоренностей.

Участники встречи также обсудили возможности привлечения иранских компаний и деловых кругов к реализуемым в Туркменистане проектам. В том числе, речь шла о выводе новых иранских технологических разработок на туркменский рынок и активизации сотрудничества в этой сфере.

Делегацию Ирана возглавляет министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Шариатмадари.

Туркменистан и Иран с начала 2017 года обсуждают вопросы, связанные с накопившейся задолженностью в оплате иранской стороной за поставленный ранее туркменский природный газ. Кроме того, в октябре Ашхабад и Тегеран и Ереван вели переговоры об организации транзитных поставок природного газа из Туркменистана в Армению через территорию Ирана.

В декабре 2017 года иранская сторона заявляла, что для решения газового спора намерена обратиться в международный арбитражный суд.

Ашхабад тогда поддержал предложение Тегерана решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности иранской стороны за поставленный Туркменистаном природный газ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Иран в ближайшие 10 лет получит из Туркменистана газ на $30 млрд Назарбаев, Бердымухамедов и Рухани открывают железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран Бердымухамедов пригласил президента Ирана посетить Туркменистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]