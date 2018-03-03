Идентифицированы тела 9 из 25 погибших при пожаре в наркоцентре в Баку, они похоронены – вице-премьер Азербайджана

Вице-премьер Азербайджана, председатель госкомиссии по расследованию причин пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку в пятницу заявил об идентификации тел 9 из 25 погибших.

«Устанавливать личность погибших при пожаре очень сложно. Пока идентифицированы тела 9 погибших, они все похоронены», - сказал А.Шарифов в субботу в интервью госагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, процесс идентификации тел остальных погибших «потребует некоторого времени».

А.Шарифов подчеркнул, что семьям погибших оказывается необходимая помощь со стороны мэрии Баку и Минздрава.

Вице-премьер добавил, что из 18 из 30 спасенных при пожаре пациентов центра отпущены домой, остальные – размещены в других больницах.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 в пятницу рано утром по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.