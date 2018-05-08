Цены на жилье в Великобритании в апреле упали рекордными темпами с 2010г

Цены на жилье в Великобритании в апреле 2018 года рухнули на 3,1% по сравнению с мартом, зафиксировав максимальное падение с сентября 2010 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

В феврале-апреле цены выросли на 2,2% в годовом выражении, темпы роста замедлились с 2,7% в январе-марте.

Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец апреля составляла 220,96 тыс. фунтов стерлингов ($298,25 тыс.).

"Спрос на жилье стал более умеренным в первые месяцы 2018 года, при этом снизилось как число одобрений на выдачу ипотечных кредитов, так и количество проданных домов, - заявил управляющий директор Halifax Рассел Гэлли. - Вместе с тем ситуация на рынке труда Великобритании остается позитивной, безработица продолжает падать, а рост зарплат наконец ускоряется. Эти факторы могут ослабить давление на благосостояние граждан, и мы ожидаем, что годовой рост цен на жилье будет в рамках прогнозировавшегося нами ранее диапазона 0-3%".