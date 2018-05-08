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Дальнее зарубежье 08.05.2018 20:15

Цены на жилье в Великобритании в апреле упали рекордными темпами с 2010г

Цены на жилье в Великобритании в апреле 2018 года рухнули на 3,1% по сравнению с мартом, зафиксировав максимальное падение с сентября 2010 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

В феврале-апреле цены выросли на 2,2% в годовом выражении, темпы роста замедлились с 2,7% в январе-марте.

Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец апреля составляла 220,96 тыс. фунтов стерлингов ($298,25 тыс.).

"Спрос на жилье стал более умеренным в первые месяцы 2018 года, при этом снизилось как число одобрений на выдачу ипотечных кредитов, так и количество проданных домов, - заявил управляющий директор Halifax Рассел Гэлли. - Вместе с тем ситуация на рынке труда Великобритании остается позитивной, безработица продолжает падать, а рост зарплат наконец ускоряется. Эти факторы могут ослабить давление на благосостояние граждан, и мы ожидаем, что годовой рост цен на жилье будет в рамках прогнозировавшегося нами ранее диапазона 0-3%".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]