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Дальнее зарубежье 07.09.2023 22:47

Жилье в Великобритании в августе подешевело на максимальные за 14 лет 4,6% - Halifax

Цены на британскую жилую недвижимость в августе сократились на 4,6% в годовом выражении, что является самым значительным снижением с 2009 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 279,569 тыс. фунтов стерлингов ($348,2 тыс.), что примерно на 14 тыс. фунтов меньше, чем в августе минувшего года, но почти на 40 тыс. фунтов больше, чем до пандемии.

Падение цен на жилье оказалось наиболее заметным на юго-востоке Великобритании, где дома подешевели на 5%. Самые медленные темпы снижения стоимости жилья зафиксированы в Шотландии, где показатель уменьшился на 0,6%.

Сокращение цен в помесячном выражении составило 1,9%. Отрицательная динамика наблюдается на протяжении пяти месяцев подряд на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам.

В течение следующего года ставки по ипотеке останутся на текущем уровне - от 5,5% до 6%, что будет способствовать сохранению слабого спроса и, как следствие, приведет к дальнейшему снижению цен на жилье на 5,5%, считает аналитик Capital Economics Имоджен Паттисон.

Ипотека стала дорожать в связи с тем, что Банк Англии начал повышать базовые процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.

С декабря 2021 года ставки повышались 14 раз, при этом в результате последней корректировки они достигли отметки в 5,25%, что является самым высоким показателем за 15 лет. Участники рынка ожидают очередного повышения ставок в конце этого месяца.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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