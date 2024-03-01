Жилье в Великобритании в феврале подорожало впервые за год - Nationwide

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении, прервав серию снижений в течение 12 месяцев подряд, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,7%. В январе показатель снизился на 0,2%.
Относительно предыдущего месяца средние цены на жилье увеличились на 0,7%, как и в январе, и составляют теперь в среднем 262,4 тыс. фунтов ($331,6 тыс.).
Стоимость жилья в Великобритании сейчас примерно на 3% ниже исторического максимума, зафиксированного летом 2022 года, отмечается в сообщении.
"Снижение стоимости заимствований в конце прошлого - начале текущего года вызвало рост рынка жилья. Отраслевые данные говорят о значительном увеличении числа заявок на ипотечные кредиты в начале года, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Несмотря на это, краткосрочные перспективы остаются крайне неопределенными, отчасти из-за отсутствия ясности по поводу дальнейшей траектории процентных ставок".
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