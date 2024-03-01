Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

Макроэкономика 01.03.2024 19:03

Жилье в Великобритании в феврале подорожало впервые за год - Nationwide

Цены на жилую недвижимость в Великобритании в феврале выросли на 1,2% в годовом выражении, прервав серию снижений в течение 12 месяцев подряд, говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,7%. В январе показатель снизился на 0,2%.

Относительно предыдущего месяца средние цены на жилье увеличились на 0,7%, как и в январе, и составляют теперь в среднем 262,4 тыс. фунтов ($331,6 тыс.).

Стоимость жилья в Великобритании сейчас примерно на 3% ниже исторического максимума, зафиксированного летом 2022 года, отмечается в сообщении.

"Снижение стоимости заимствований в конце прошлого - начале текущего года вызвало рост рынка жилья. Отраслевые данные говорят о значительном увеличении числа заявок на ипотечные кредиты в начале года, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Несмотря на это, краткосрочные перспективы остаются крайне неопределенными, отчасти из-за отсутствия ясности по поводу дальнейшей траектории процентных ставок".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, РОСТ


Похожие новости


Жилье в Британии в ноябре подешевело максимально более чем за 12 лет, в Лондоне - за 14 лет - ONS Жилье в Великобритании в сентябре подешевело на 4,7%, максимально за 14 лет - Halifax Аренда жилья в Великобритании подорожала на рекордные 5,5% в августе Стоимость аренды комнаты в Лондоне превысила 1 тыс. фунтов в месяц впервые в истории Жилье в Великобритании в августе подешевело на максимальные за 14 лет 4,6% - Halifax Подъем цен на британское жилье в феврале стал рекордным в истории - Nationwide Цены на жилье в Великобритании в мае выросли максимальными темпами с 2014г и достигли рекордного уровня Цены на жилье в Великобритании в июле выросли впервые за 5 месяцев - Halifax Цены на жилье в Великобритании в январе росли рекордными для этого месяца темпами Продавцы жилья в Лондоне повысили цены в августе впервые за два года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az