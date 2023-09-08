Стоимость аренды комнаты в Лондоне превысила 1 тыс. фунтов в месяц впервые в истории

Средняя цена за аренду комнаты в Лондоне впервые в истории преодолела отметку в 1 тыс. фунтов стерлингов ($1,25 тыс.) в месяц, по данным сайта SpareRoom, на котором люди ищут соседей для совместного съема жилья.
В августе комнаты в британской столице подорожали на 15% в годовом выражении. Рост вдвое опередил инфляцию в стране.
Средняя стоимость аренды комнаты в целом по стране составляет 794 фунта за месяц, что также является новым историческим максимумом.
Рост ставок аренды в Великобритании вызван дефицитом предложения, поскольку многие хозяева жилья, раньше сдававшие его, теперь продают свою собственность на фоне взлета цен на недвижимость. Между тем спрос на комнаты вырос из-за высокой инфляции, заставившей многих низкооплачиваемых сотрудников, работающих в Лондоне, искать пути для экономии.
Число ищущих комнату в Лондоне по сравнению с августом 2019 года подскочило на 20 тыс. человек, тогда как количество доступных для съема комнат за этот период упало на 10 тыс.
"Сейчас уже нельзя зарабатывать на сдаче жилья так, как 10 или 15 лет назад, и люди пытаются как-то компенсировать свои издержки, - отметил директор SpareRoom Мэтт Хатчинсон. - Процентные ставки подскочили, и собственники стали больше платить по ипотеке. Кроме того, рентабельность аренды жилья упала из-за разных налогов".
Глава Банка Англии Эндрю Бейли, выступавший в парламенте в среду, выразил опасение по поводу влияния роста ставок на рынок аренды жилья, и в особенности на самый бюджетный его сегмент. При этом он заявил, что высокие ставки необходимы для того, чтобы сдержать инфляцию.
Элизабет Стимен, отвечающая за надзор над финансовой политикой в Банке Англии, призналась, что четыре поколения ее семьи живут вместе, потому что "для молодежи становится все более трудной задачей найти жилье, которое они могут себе позволить".
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