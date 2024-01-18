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Макроэкономика 18.01.2024 01:01

Жилье в Британии в ноябре подешевело максимально более чем за 12 лет, в Лондоне - за 14 лет - ONS

Цены на жилье в Великобритании в ноябре 2023 года уменьшились на 2,1% относительно того же месяца предыдущего года, согласно данным Национального статистического управления (ONS).

В результате средняя стоимость жилья в ноябре составила 285 тыс. фунтов стерлингов ($362 тыс.).

Согласно пересмотренным данным, в октябре цены уменьшились на 1,3%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. ONS также отметило, что объемы сделок для расчета цен в последнее время значительно ниже исторических и в ближайшие месяцы масштабы пересмотра могут быть больше обычных.

Падение цен в позапрошлом месяце стало максимальным с июня 2011 года, при этом в Лондоне показатель снизился на рекордные с 2009 года 6%.

Между тем аренда жилья подорожала в стране на 6,2% в декабре, как и месяцем ранее. Это самый значительный подъем с начала сбора данных в январе 2016 года.

В Лондоне арендаторы в минувшем месяце платили на 6,8% больше, чем годом ранее. В ноябре лондонская арендная плата выросла на рекордные 6,9%.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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