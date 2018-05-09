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Регион 09.05.2018 14:55

В Берлине намерены сделать все, чтобы сохранить ядерную сделку с Тегераном - МИД ФРГ

В Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его, сообщил в эфире германского телерадиоканала АРД министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы постараемся сохранить это важное соглашение, которое упрочивает безопасность Ближнего Востока и мира в целом", - сказал он.

Министр добавил, что решение президента Дональда Трампа о выходе из соглашения не стало большим сюрпризом. В то же время он призвал Иран следовать взятым в рамках этих договоренностей обязательствам.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ИРАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]