В Берлине намерены сделать все, чтобы сохранить ядерную сделку с Тегераном - МИД ФРГ

В Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его, сообщил в эфире германского телерадиоканала АРД министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы постараемся сохранить это важное соглашение, которое упрочивает безопасность Ближнего Востока и мира в целом", - сказал он.

Министр добавил, что решение президента Дональда Трампа о выходе из соглашения не стало большим сюрпризом. В то же время он призвал Иран следовать взятым в рамках этих договоренностей обязательствам.