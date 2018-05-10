Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети

Пользователи социальных сетей в четверг пожаловались на сбои в работе Instagram.

Сайт downdetector, отслеживающий проблемы в работе сайтов и приложений, сообщает, что сбои отмечаются по всему миру, в частности, в России, США, Японии, Великобритании, Нидерландах и в других странах.

Пользователи сообщают, что у них не грузится лента фотографий в приложении, а также не работает сайт Instagram.