Баку и Ашхабад ведут работы по делимитации госграницы на Каспии - МИД Азербайджана

Азербайджан и Туркменистан ведут работы по делимитации госграницы на Каспии, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг журналистам.

"Азербайджан и Туркменистан обсуждают делимитацию азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. Над этим идет работа", - сказал Х.Халафов.

По его словам, до осени текущего года ожидается заседание двусторонней рабочей группы в Туркменистане.

Ф.Исазаде