Баку и Ашхабад ведут работы по делимитации госграницы на Каспии - МИД Азербайджана

Азербайджан и Туркменистан ведут работы по делимитации госграницы на Каспии, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг журналистам.
"Азербайджан и Туркменистан обсуждают делимитацию азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. Над этим идет работа", - сказал Х.Халафов.
По его словам, до осени текущего года ожидается заседание двусторонней рабочей группы в Туркменистане.
Ф.Исазаде
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