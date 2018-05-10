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Регион 10.05.2018 17:35

Баку и Ашхабад ведут работы по делимитации госграницы на Каспии - МИД Азербайджана

Азербайджан и Туркменистан ведут работы по делимитации госграницы на Каспии, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг журналистам.

"Азербайджан и Туркменистан обсуждают делимитацию азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. Над этим идет работа", - сказал Х.Халафов.

По его словам, до осени текущего года ожидается заседание двусторонней рабочей группы в Туркменистане.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]