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Регион 11.05.2018 16:45

Выход США из иранского соглашения подрывает уверенность в международном порядке - Меркель

Канцлер Германии ангела Меркель заявила, что односторонний выход США из иранского ядерного соглашения подрывает уверенность в международном порядке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"В то же время, я считаю, что неправильно в одностороннем порядке отменять сделку, которая была согласована, которая была единогласно одобрена Совбезом ООН. Это ослабляет уверенность в международном порядке", - сказала А.Меркель, выступая в городе Мюнстере.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по ее мнению, соглашение нельзя называть идеальным и отметила, что по Ирану есть другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин и А.Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и подчеркнули важность сохранения иранской сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ИРАН, КАНЦЛЕР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]