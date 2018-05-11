Выход США из иранского соглашения подрывает уверенность в международном порядке - Меркель

Канцлер Германии ангела Меркель заявила, что односторонний выход США из иранского ядерного соглашения подрывает уверенность в международном порядке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
"В то же время, я считаю, что неправильно в одностороннем порядке отменять сделку, которая была согласована, которая была единогласно одобрена Совбезом ООН. Это ослабляет уверенность в международном порядке", - сказала А.Меркель, выступая в городе Мюнстере.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по ее мнению, соглашение нельзя называть идеальным и отметила, что по Ирану есть другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин и А.Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и подчеркнули важность сохранения иранской сделки.
8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.
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