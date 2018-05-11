Балакиши Гасымов назначен гендиректором Общественного телевидения Азербайджана

Совет вещания (СВ) Общественного телевидения Азербайджана (ITV) избрал Балакиши Гасымова генеральным директором телевидения.
«На заседании СВ в пятницу принято решение о прекращении полномочий генерального директора телеканала Джамиля Гулиева. На его место Совет назначил Б.Гасымова», - говорится в сообщении ITV.
В сообщении подчеркивается, что Д.Гулиев официально обратился в СВ с просьбой освободить от занимаемой должности по состоянию здоровья и будущими творческими планами.
«Я принял решение реализовать свои планы в сфере культуры, искусства и науки, в том числе продолжить общественную деятельность», - сказал Д.Гулиев, слова которого приводятся в сообщении.
Д.Гулиев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, членам СВ и коллективу общественного телевидения за оказанное ему доверие в качестве генерального директора.
Балакиши (Балаш) Гасымов (родился 20 октября 1978 года в Баку) - игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущий и генеральный продюсер телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, руководитель продюсерского центра GameTV.az.
Ф.Исазаде
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