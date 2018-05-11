МЧС в связи с улучшением погодных условий активизировало поиск 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года

МЧС и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана интенсифицировали поиски трех спортсменов-экстремалов, пропавших в горах на севере страны в декабре 2017 года.
"С улучшением погодных условий, а также в связи с таянием снега, принято решение активизировать поисковые работы", - отмечается в сообщении операционного штаба поиска спасателей.
Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря 2017 года.
Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.
МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам.
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