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Происшествия 11.05.2018 19:50

МЧС в связи с улучшением погодных условий активизировало поиск 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года

МЧС и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана интенсифицировали поиски трех спортсменов-экстремалов, пропавших в горах на севере страны в декабре 2017 года.

"С улучшением погодных условий, а также в связи с таянием снега, принято решение активизировать поисковые работы", - отмечается в сообщении операционного штаба поиска спасателей.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря 2017 года.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам.

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Тэги: МЧС, АЛЬПИНИСТЫ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]