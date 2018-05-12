Вторая международная миссия "ЭкзоМарс" отправится к "красной планете" летом 2020 года с российского космодрома, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск российско-европейской автоматической межпланетной станции к Марсу "ЭкзоМарс-2" запланирован с Байконура 25 июля 2020 года", - сказал источник.

Для доставки миссии будет использоваться российская ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

ExoMars-2020 - второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter с двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО им. Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будет два российских прибора.