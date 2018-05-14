Tesla зарегистрировал компанию в Шанхае, приблизившись к открытию предприятия в КНР

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зарегистрировал компанию в Шанхае, сделав, таким образом, шаг к открытию своего первого зарубежного предприятия, пишет газета The Wall Street Journal.
В документе, раскрытом официальной китайской базой деловых данных, гонконгское подразделение Tesla указано как единственный владелец шанхайской компании - Tesla Shanghai Co. Ltd.
Таким образом, Tesla планирует работать в Китае самостоятельно, без создания СП с местным партнером.
В соответствии с документом, Tesla Shanghai Co. с капитализацией в размере 100 млн юаней ($15,8 млн) была учреждена 10 мая в шанхайском районе Пудун.
Ранее в этом месяце гендиректор Tesla Илон Маск заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами, что компания в скором времени объявит о планах строительства предприятия в Шанхае.
Зарубежные автопроизводители в Китае вынуждены создавать СП с местными компаниями, чтобы избежать 25%-ных импортных тарифов на выпускаемые ими автомобили. Однако Tesla не намерена привлекать китайского партнера, не желая делиться собственными технологиями, отмечают эксперты.
Слухи о том, что Tesla близка к соглашению с властями КНР о строительстве завода в Китае, появились еще в прошлом году, однако официального сообщения об этом так и не было.
В апреле текущего года власти КНР объявили о снятии ограничений на долю иностранных автопроизводителей в местных компаниях по выпуску машин, работающих на новых источниках топлива, уже в 2018 году.
Это открывает путь для строительства Tesla собственного завода в КНР, однако создание локальной цепочки поставок без китайского партнера может оказаться затруднительным, отмечают аналитики.
По мнению отраслевых экспертов, Tesla потребуется примерно три года, чтобы построить предприятие и начать производство автомобилей в Китае.
Для Tesla Китай уже является довольно привлекательным рынком: компания активно продает свои машины в таких городах, как Пекин и Шанхай. С учетом стимулирования Пекином производства электромобилей при цели увеличения их ежегодных продаж до 7 млн к 2025 году, китайское предприятие, вероятно, позволит Tesla существенно увеличить продажи в КНР.
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