ГААД получит 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в бакинском поселке Рамана.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Автодорога протяженностью 3,2 км обслуживает 13 тыс. человек.
Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Ф.Исазаде
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