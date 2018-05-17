ГААД получит 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в бакинском поселке Рамана.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога протяженностью 3,2 км обслуживает 13 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде