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Социум 17.05.2018 17:53

ГААД получит 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в бакинском поселке Рамана.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога протяженностью 3,2 км обслуживает 13 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]