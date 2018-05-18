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Это интересно 18.05.2018 13:08

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ

Принц Гарри Уэльский и его избранница Меган Маркл не стали соблюдать устоявшуюся традицию и выбирать в качестве угощения многоярусный торт, пишет в пятницу газета "Дейли телеграф".

Вместо этого они выбрали многослойный торт, который будет состоять из трех отдельно расположенных частей разного размера.

Приготовление свадебного торта доверено команде известного лондонского кондитера Клэр Птак, которая рассказала, что торт будет лимонным с ягодным вкусом.

"Осталось дождаться этого дня, чтобы увидеть этот торт. Последнее, что мы можем сказать о торте, это то, что он не будет выполнен традиционным образом. Это небольшой отход от традиций", - сказала К.Птак.

По ее словам, принц Гарри и М.Маркл перед тем, как выбрать торт, перепробовали большое количество начинок.

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы М.Маркл запланировано на 19 мая и должно состояться в Виндзорском замке.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, СВАДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]