Минпромторг РФ в 2018 г. выделяет 3,3 млрд руб. на субсидирование производителей автотранспорта на газомоторном топливе

Минпромторг РФ в текущем году направит 3,3 млрд рублей на субсидирование производителей автотехники, работающей на газомоторном топливе, производство можно увеличить в десятки раз, заявил глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак в Новосибирске в пятницу.

"С 2014 года наше министерство реализует программу поддержки и стимулирования закупок газомоторного автотранспорта, за это время мы поддержали продажи почти 9 тыс. автомобилей, было закуплено 9 тыс. автомобилей на сумму 14,7 млрд рублей, в 2018 году у нас предусмотрены средства (на субсидирование - ИФ) в объеме 3,3 млрд рублей", - сказал он на окружном совещании, посвященном переводу автотранспорта на газомоторное топливо.

В среднем скидка на один автомобиль составляет 20%, в результате, например, газомоторный автобус по цене не превышает дизельный автобус.

В то же время, сказал он, в Сибири в рамках программы закуплено не более 2% газомоторной техники - 154 единицы.

Он также напомнил, что в настоящее время Минпромторг субсидирует производителей газомоторной автотехники, предоставляющих скидку покупателям.

"У нас все автопроизводители выпускают технику, работающую на компримированном (сжатом) газе: есть автобусная техника, общественный транспорт, есть коммунальная техника, есть даже легковые автомобили, которые выпускает компания АвтоВАЗ. Есть даже автомобили уже на сжиженном газе", - сказал он.

"Мы можем увеличить производство такой техники в десятки раз", - подчеркнул Д.Пак.

В свою очередь полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, что в регионах Сибири для выполнения соответствующих поручений руководства страны по переводу на газ общественного транспорта необходимо до 2020 года закупить почти 7 тыс. единиц газомоторной автотехники.