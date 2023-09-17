Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны Евросоюза

Польша с 00:00 17 сентября запрещает въезд легковых автомобилей с российскими номерами.

Польша стала последней граничащей с Россией страной ЕС, принявшей такие меры. Ранее на этой неделе о запрете въезда автомобилей с российскими номерами объявили страны Балтии и Финляндия.

Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами.

Однако, речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС.

Россия на западном направлении еще имеет небольшой участок границы с Норвегией, которая не заявляла об ограничениях на пропуск автомобилей с российскими номерами. Однако Норвегия не является членом ЕС, хотя и входит в Шенгенскую зону.