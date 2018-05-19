Очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным в рамках действующего с 2012 года формата неформального диалога между двумя странами назначена на 24 мая, сообщают грузинские СМИ.
Информацию о запланированной встрече подтвердил в субботу журналистам сам З.Абашидзе.
Встречи З.Абашидзе и Г.Карасина проходят в Праге. На встречах стороны обсуждают существующие между двумя странами вопросы торгово-экономического, транспортного и гуманитарного характера. Формат не подразумевает обсуждение политических проблем.
Последняя встреча З.Абашидзе и Г.Карасина состоялась в Праге 31 января 2018 года.
В марте этого года представители парламентской оппозиции Грузии потребовали временно приостановить работу формата Абашидзе-Карасин. Однако министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил в ответ, что "этот формат обязательно должен быть продолжен на этом этапе".
"Это не закрытый формат и это не только беседы Зураба Абашидзе и Григория Карасина. В нем в случае необходимости также участвуют представители других государственных структур, и мы считаем, что этот формат принес очень значительные результаты для нашей страны, хотя бы в тех же торговых, транспортных и других направлениях", - сказал М.Джанелидзе 14 марта журналистам.
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