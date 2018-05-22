Starbucks разрешила всем посетителям занимать столики и пользоваться туалетом, не делая заказ

Сеть кофеен Starbucks изменила правила, разрешив всем посетителям сидеть за столиками и пользоваться туалетом, независимо от того, сделали они заказ или нет. Теперь все люди, вошедшие на территорию кофейни Starbucks, считаются ее клиентами.
Решение Starbucks вызвало неоднозначную реакцию, сообщает The Wall Street Journal. Часть комментаторов опасается, что клиентам, которые оплатили свой заказ, не хватит места, а в некоторых районах в кофейнях станут собираться бездомные и наркоманы.
"Похоже, Starbucks превращает свои кофейни в приюты для бездомных. У них "сильный" кофе, но "слабое" управление", - считает вышедший на пенсию топ-менеджер из Висконсина Рон Радучел. Он заявил, что больше не будет посещать заведения компании.
Вместе с тем многие поддержали Starbucks, назвав политику компании очень гуманной.
Новые правила появились после неприятной ситуации в Филадельфии: 12 апреля полиция задержала двух чернокожих мужчин, которые сидели в одной из кофеен, не сделав заказа. На просьбу сотрудницы покинуть территорию кофейни они ответили отказом, поскольку ждали третьего человека, чтобы сделать заказ. В начале мая Starbucks выплатила им компенсацию, сумма которой не разглашается, а также предложила бесплатное онлайн-обучение в университете.
По словам работников Starbucks, проблема невнятных инструкций в отношении посетителей, не сделавших заказ, существует давно, к тому же в разных регионах США правила могут варьироваться в зависимости от спроса. Так что случай в Филадельфии лишь вывел эту проблему на передний план.
Starbucks сообщает, что теперь у сотрудников появятся подробные инструкции о том, что предпринимать в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом, например, курит, употребляет наркотики или алкоголь, использует туалеты не по назначению или спит. Если ситуация выйдет из-под контроля, персонал должен вызвать экстренную службу.
Известно, что все расположенные в США кофейни, а это более 8 тыс. заведений, приостановят свою работу вечером во вторник, 29 мая, на несколько часов. Около 175 тыс. сотрудников пройдут курс обучения расовой терпимости.
Баку призывает новые власти Армении не повторять ошибок прежних властей по Карабаху – МИД Азербайджана
Мамедъяров представил Гасанова коллективу МИД
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана по Карабаху пока не планируется, заявляют в Ереване
Госкомстат направит 80 тыс. манатов на подготовку проектной документации строительства двух региональных офисов
Нефть подорожала до максимума за 3,5 года, Brent - выше $79,5 за баррель
Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт томатов на 41%
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
В парламенте ФРГ требуют разъяснений от немецких правых политиков, в связи с их поездкой в РФ в 2017 году - газета
По всей Франции проходят массовые демонстрации госслужащих
В Италии заинтересовались, действительно ли кандидат на пост премьера учился в Нью-Йорке
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе
В Баку открылась выставка молодых художниц Лейлы и Аян Муршудовых
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает кредитные карты на выгодных условиях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»