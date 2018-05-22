Starbucks разрешила всем посетителям занимать столики и пользоваться туалетом, не делая заказ

Сеть кофеен Starbucks изменила правила, разрешив всем посетителям сидеть за столиками и пользоваться туалетом, независимо от того, сделали они заказ или нет. Теперь все люди, вошедшие на территорию кофейни Starbucks, считаются ее клиентами.

Решение Starbucks вызвало неоднозначную реакцию, сообщает The Wall Street Journal. Часть комментаторов опасается, что клиентам, которые оплатили свой заказ, не хватит места, а в некоторых районах в кофейнях станут собираться бездомные и наркоманы.

"Похоже, Starbucks превращает свои кофейни в приюты для бездомных. У них "сильный" кофе, но "слабое" управление", - считает вышедший на пенсию топ-менеджер из Висконсина Рон Радучел. Он заявил, что больше не будет посещать заведения компании.

Вместе с тем многие поддержали Starbucks, назвав политику компании очень гуманной.

Новые правила появились после неприятной ситуации в Филадельфии: 12 апреля полиция задержала двух чернокожих мужчин, которые сидели в одной из кофеен, не сделав заказа. На просьбу сотрудницы покинуть территорию кофейни они ответили отказом, поскольку ждали третьего человека, чтобы сделать заказ. В начале мая Starbucks выплатила им компенсацию, сумма которой не разглашается, а также предложила бесплатное онлайн-обучение в университете.

По словам работников Starbucks, проблема невнятных инструкций в отношении посетителей, не сделавших заказ, существует давно, к тому же в разных регионах США правила могут варьироваться в зависимости от спроса. Так что случай в Филадельфии лишь вывел эту проблему на передний план.

Starbucks сообщает, что теперь у сотрудников появятся подробные инструкции о том, что предпринимать в отношении тех, кто ведет себя неподобающим образом, например, курит, употребляет наркотики или алкоголь, использует туалеты не по назначению или спит. Если ситуация выйдет из-под контроля, персонал должен вызвать экстренную службу.

Известно, что все расположенные в США кофейни, а это более 8 тыс. заведений, приостановят свою работу вечером во вторник, 29 мая, на несколько часов. Около 175 тыс. сотрудников пройдут курс обучения расовой терпимости.