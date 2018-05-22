В Азербайджане задержан директор компании Azertransservis по делу о взрыве в бакинском кафе - прокуратура

Директор ОАО «Azertransservis» Ариф Хагвердиев задержан в качестве подозреваемого по делу о взрыве в кафе в Баку, в результате которого погибло 3 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Баку.
Кафе функционировало на территории ОАО «Azertransservis».
Согласно информации, ему инкриминируется статья 314.3 (халатность, повлекшее гибель двух и более человек) УК Азербайджана.
Также установлены личности двух погибших в кафе в момент взрыва. Это сотрудник кафе Зохраб Саатов, а также посетитель Момина Ибрагимова. Позже в больнице скончался еще один посетитель кафе Натиг Ибрагимов, а работница Шякяр Ибрагимова находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, в кафе площадью 25 кв. м., который действовал как чайхана, в понедельник взорвался баллон с пропаном.
Ф.Исазаде
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