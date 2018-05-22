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Происшествия 22.05.2018 17:30

В Азербайджане задержан директор компании Azertransservis по делу о взрыве в бакинском кафе - прокуратура

Директор ОАО «Azertransservis» Ариф Хагвердиев задержан в качестве подозреваемого по делу о взрыве в кафе в Баку, в результате которого погибло 3 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Баку.

Кафе функционировало на территории ОАО «Azertransservis».

Согласно информации, ему инкриминируется статья 314.3 (халатность, повлекшее гибель двух и более человек) УК Азербайджана.

Также установлены личности двух погибших в кафе в момент взрыва. Это сотрудник кафе Зохраб Саатов, а также посетитель Момина Ибрагимова. Позже в больнице скончался еще один посетитель кафе Натиг Ибрагимов, а работница Шякяр Ибрагимова находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в кафе площадью 25 кв. м., который действовал как чайхана, в понедельник взорвался баллон с пропаном.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАФЕ, ВЗРЫВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]