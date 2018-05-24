Президент Белоруссии обеспокоен нагнетанием напряженности между Западом и Россией, которому не видно конца

Нагнетанию ситуации между США, Евросоюзом и Россией не видно конца, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске.
"Между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, Евросоюзом и Россией, а теперь вовлекают и Китай", - сказал А.Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" в четверг в белорусской столице.
"Активно раскручивается маховик гонки вооружений", - добавил он.
Глава государства заметил, что, по оценкам специалистов, ситуация сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".
Как пояснил А.Лукашенко, опасное соперничество СССР и США при поддержке их союзников в 70-80-е годы было по-своему предсказуемым и сбалансированным, обе стороны использовали понятный и схожий инструментарий распространения своего геополитического влияния.
"Важнейшим отличием сегодняшней ситуации, напротив, является непредсказуемость, когда даже так называемые "красные линии" уже никого не останавливают, и остановить, видимо, не могут. Постоянно существует опасность их перейти с тяжелыми последствиями для всех", - подчеркнул А.Лукашенко.
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
В Азербайджане в 2017 году на создание центров ASAN направлено почти 55 млн манатов
Россия поддерживает предложение о гибком подходе к условиям сделки ОПЕК+ - Новак
Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»