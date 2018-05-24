Президент Белоруссии обеспокоен нагнетанием напряженности между Западом и Россией, которому не видно конца

Нагнетанию ситуации между США, Евросоюзом и Россией не видно конца, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Минске.

"Между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, Евросоюзом и Россией, а теперь вовлекают и Китай", - сказал А.Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" в четверг в белорусской столице.

"Активно раскручивается маховик гонки вооружений", - добавил он.

Глава государства заметил, что, по оценкам специалистов, ситуация сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

Как пояснил А.Лукашенко, опасное соперничество СССР и США при поддержке их союзников в 70-80-е годы было по-своему предсказуемым и сбалансированным, обе стороны использовали понятный и схожий инструментарий распространения своего геополитического влияния.

"Важнейшим отличием сегодняшней ситуации, напротив, является непредсказуемость, когда даже так называемые "красные линии" уже никого не останавливают, и остановить, видимо, не могут. Постоянно существует опасность их перейти с тяжелыми последствиями для всех", - подчеркнул А.Лукашенко.