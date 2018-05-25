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Туризм 25.05.2018 12:56

Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку

Очередная 110-я сессия Исполнительного совета Всемирной организации туризма (ВОТ) ООН состоится в мае 2019 года в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по туризму (ГАТ) Азербайджана.

"Проведение данного мероприятия в Баку является важным с точки зрения развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ВОТ, повышения имиджа и еще большего поощрения туристического потенциала страны", - отметили в ГАТ.

Решение о проведении сессии ИС ВОТ в Баку было принято на заседании в Сан-Себастьяне (Испания) 23-25 мая.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОТ, СЕССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]