Исполнительный совет Всемирной организации туризма весной 2019 года проведет сессию в Баку

Очередная 110-я сессия Исполнительного совета Всемирной организации туризма (ВОТ) ООН состоится в мае 2019 года в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по туризму (ГАТ) Азербайджана.

"Проведение данного мероприятия в Баку является важным с точки зрения развития многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и ВОТ, повышения имиджа и еще большего поощрения туристического потенциала страны", - отметили в ГАТ.

Решение о проведении сессии ИС ВОТ в Баку было принято на заседании в Сан-Себастьяне (Испания) 23-25 мая.

Ф.Исазаде