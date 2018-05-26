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Спорт 26.05.2018 12:34

Почти 10 тыс. человек прибыли в Киев на финал ЛЧ-2018 - пограничники

Украинские пограничники встретили и оформили почти 10 тыс. человек из разных стран, которые приехали в Киев на финал Лиги Чемпионов УЕФА, за минувшие сутки на матч в украинскую столицу приехали 7 тыс. человек, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Основной поток приходится на столичные аэропорты. Однако нередко прибытие граждан фиксируется через аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

"Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытие автобусами, преимущественно через западный участок границы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, по результатам дополнительной проверки не пропустили шестерых граждан, еще двоих - из-за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым", - сообщила пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Пограничный контроль болельщиков финального матча осуществляется на приоритетной основе, отметили в ведомстве.

Финальный матч Лиги чемпионов-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт в субботу в Киеве на стадионе "Олимпийский".

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Тэги: УКРАИНА, ПОГРАНИЧНИКИ, ЛЧ, БОЛЕЛЬЩИКИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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