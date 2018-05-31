Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби, замглавкома Вооруженными силами ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 июня, примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, В.Путин и М.Аль Нахайян подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В последний раз президент РФ и наследный принц Абу-Даби встречались в Москве в апреле 2017 года, после этого неоднократно общались по телефону.

Центральными темами переговоров В.Путина и М.Аль-Нахайяна были развитие торгово-экономического сотрудничества, вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Российская сторона впоследствии отмечала, что подходы Москвы и Абу-Даби к сирийскому урегулированию в целом совпадают.