Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби, замглавкома Вооруженными силами ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 1 июня, примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, который будет находиться в России с рабочим визитом.
"Имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, В.Путин и М.Аль Нахайян подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В последний раз президент РФ и наследный принц Абу-Даби встречались в Москве в апреле 2017 года, после этого неоднократно общались по телефону.
Центральными темами переговоров В.Путина и М.Аль-Нахайяна были развитие торгово-экономического сотрудничества, вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Российская сторона впоследствии отмечала, что подходы Москвы и Абу-Даби к сирийскому урегулированию в целом совпадают.
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