Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на общей границе.
Как сообщает государственное информационное агентство БелТА, об этом А.Лукашенко заявил в пятницу при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной.
По данным Погранкомитета Белоруссии, в настоящее время на границе с Россией постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы республики нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на место, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.
С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.
Карабахское урегулирование невозможно без участия России – Эттингер
Брюссель и Баку в 2019 году могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – Еврокомиссар
Энергетика останется одним из приоритетов в сотрудничестве Брюсселя и Баку – Эттингер
Украина и Катар ведут переговоры по поставкам катарского СПГ - Порошенко
Brent подешевела до $76,61 за баррель, но завершает неделю ростом цены
AtaBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings из-за отсутствия планов привлекать средства на внешних рынках
Президент Азербайджана выделил 5,8 млн манатов на строительство автодороги в регионе
В Азербайджане заключенный пытался за деньги организовать помилование других заключенных
Минтруда Азербайджана и Саудовской Аравии подпишут меморандум о сотрудничестве
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»