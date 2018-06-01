Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на общей границе.

Как сообщает государственное информационное агентство БелТА, об этом А.Лукашенко заявил в пятницу при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной.

По данным Погранкомитета Белоруссии, в настоящее время на границе с Россией постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы республики нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на место, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.

С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.