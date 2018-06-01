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СНГ 01.06.2018 17:45

Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на общей границе.

Как сообщает государственное информационное агентство БелТА, об этом А.Лукашенко заявил в пятницу при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной.

По данным Погранкомитета Белоруссии, в настоящее время на границе с Россией постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы республики нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на место, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.

С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]